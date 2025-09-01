В России вступил в силу новый список противопоказаний к управлению автомобилем

Согласно новым правилам, запрещено садиться за руль гражданам с расстройствами аутистического спектра, включая синдромы Аспергера и Ретта, нарушениями цветовосприятия, такими как частичная цветовая слепота и искажённое восприятие красного и зелёного цветов, а также рядом психических расстройств, влияющих на скорость реакции и критическое восприятие действительности.
Параллельно ужесточаются наказания за нарушения ПДД: штраф за непропуск машин со спецсигналами увеличен до 7,5−10 тысяч рублей с возможным лишением прав на 6−12 месяцев.
Также с сентября меняются правила в сфере труда, включая пересмотр норм ночных смен, введение новых стандартов расчёта заработной платы и повышение минимального размера оплаты труда для отдельных категорий работников. Что меняется в законах и как это скажется на доходе работников, выяснил Life.ru.