В России вступил в силу новый список противопоказаний к управлению автомобилем

Согласно новым правилам, запрещено садиться за руль гражданам с расстройствами аутистического спектра, включая синдромы Аспергера и Ретта, нарушениями цветовосприятия, такими как частичная цветовая слепота и искажённое восприятие красного и зелёного цветов, а также рядом психических расстройств, влияющих на скорость реакции и критическое восприятие действительности.