В Приморье стартовала бесплатная вакцинация против гриппа

С 1 сентября в Приморья стартовала вакцинация против гриппа. В край уже поступила первая партия лекарств для взрослых и детей, которую распределили по поликлиникам, фельдшерско-акушерским пунктам и амбулаториям.
По информации регионального минздрава, объем первой поставки вакцины составил 25% от общей потребности, остальные поступят по графику в течение осени. Для иммунизации жителей края используются три вида российских препараторов.
Как отметила главный специалист по вакцинопрофилактике регионального минздрава Евгения Воробьева, вакцинацию проводят ежегодно. Бесплатно получить прививку от гриппа могут дети с шести месяцев, школьники, студенты и работники таких сфер, как медицина, образование, торговля и другие.
Бесплатно вакцинировать могут и беременные женщины, люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, призывники.
«Традиционно старт прививочной кампании в России объявляется на Восточном экономическом форуме во Владивостоке — на стенде Роспотребнадзора организуют прививочный кабинет, где смогут пройти вакцинацию участники и гости ВЭФ, включая представителей федеральных и региональных органов власти», — добавили в пресс-службе правительства Приморья.