Хабаровчанам напомнили об ограничениях в работе интернета 3 сентября

В день проведения Парада в честь окончания Второй мировой войны, 3 сентября, в Хабаровске возможны перебои в работе мобильного интернета. Ограничения станут частью программы обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Временные ограничения на предоставление услуг сотовой связи всех мобильных операторов будут действовать в районах массового скопления людей и вблизи инфраструктурных объектов. Ограничения не распространятся на проводной интернет и Wi-Fi сети.
В правительстве края также напомнили о том, что в регионе по-прежнему действуют ограничения на использование любых видов беспилотных воздушных судов. Решение было принято еще в 2023 году для усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности.
В день проведения Парада Победы также временно изменятся маршруты следования городского общественного транспорта. Поправки будут действовать с 7:30 до 13:30.