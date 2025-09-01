Убийственная смесь: Life.ru узнал, с какими продуктами опасно сочетать энергетики

Энергетические напитки, которые многие считают безобидным способом быстро взбодриться, на самом деле представляют серьёзную угрозу для здоровья, предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов. В беседе с Life.ru он заявил, что постоянное употребление энергетиков негативно отражается на сердце и нервной системе и особенно опасно для подростков, беременных и людей с хроническими заболеваниями.