Убийственная смесь: Life.ru узнал, с какими продуктами опасно сочетать энергетики

Высокое содержание кофеина, таурина, сахара оказывает выраженное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы, может провоцировать скачки давления, нарушения сна, тревожность и даже панические атаки.
Алексей Панов.
Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук.
По словам эксперта, эффект энергетиков достигается за счёт стимуляции центральной нервной системы, но организм не получает дополнительной энергии — лишь расходует собственные резервы. Это относительно безопасно при редком употреблении, однако сочетание энергетиков с рядом продуктов резко повышает риски. Наиболее опасным он назвал употребление энергетиков вместе с алкоголем.
«Алкоголь действует как депрессант, а энергетик как стимулятор. Такое противодействие может привести к тому, что человек не ощущает степень опьянения, продолжает пить, и в результате получает тяжёлую интоксикацию», — подчеркнул специалист.
Также крайне нежелательно сочетать энергетики с кофе, чаем, шоколадом и другими источниками кофеина — это грозит передозировкой, тахикардией и скачками давления. Жирная пища, добавил Панов, делает эффект энергетиков непредсказуемым и усиливает нагрузку на печень, а цитрусовые соки способны раздражать желудок. Молочные продукты, напротив, частично снижают агрессивное действие напитков, но замедляют всасывание кофеина.
Эксперт посоветовал употреблять энергетики только после лёгкого белкового перекуса — например, курицы или яичницы, и никога не пить их натощак, вечером или в сочетании с другими стимуляторами.
Ранее Life.ru писал, что в России хотят запретить продавать энергетики около школ, стадионов и больниц. Сейчас в стране действуют штрафы до полумиллиона рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним.