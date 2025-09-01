Ричмонд
В России ввели запрет на популярные виды пластиковой упаковки

С первого сентября в России официально вступил в силу запрет на производство нескольких видов ПЭТ-упаковки, которые практически не поддаются переработке.

С первого сентября в России официально вступил в силу запрет на производство нескольких видов ПЭТ-упаковки, которые практически не поддаются переработке. Соответствующее распоряжение было утверждено правительством РФ.

Под ограничения попали три конкретные категории товаров. Это бутылки из полиэтилентерефталата, используемые в пищевой промышленности, за исключением тары прозрачного, голубого, зеленого, коричневого и белого цветов. Также запрещена к производству упаковка с ПВХ-этикетками, за исключением термоусадочных, и многослойные ПЭТ-бутылки.

Основная причина введения этих мер — крайне низкая пригодность такой упаковки для вторичной переработки, что наносит значительный ущерб окружающей среде. Важное уточнение: действие запрета не распространяется на продукцию, выпущенную до 1 сентября 2025 года.

