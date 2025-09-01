В России ввели запрет на популярные виды пластиковой упаковки

Под ограничения попали три конкретные категории товаров. Это бутылки из полиэтилентерефталата, используемые в пищевой промышленности, за исключением тары прозрачного, голубого, зеленого, коричневого и белого цветов. Также запрещена к производству упаковка с ПВХ-этикетками, за исключением термоусадочных, и многослойные ПЭТ-бутылки.