Россиянам сообщат, когда заработает опция посадки в поезд по биометрии

«Это возможно. В будущем. У нас с 1 сентября просто появилась возможность в законодательстве использовать эту биометрию, если будут готовы к этому все обустройства и так далее. Поэтому, как только будет все готово, всех, конечно, уведомим», — сказал Шило, отвечая на вопрос РИА Новости.