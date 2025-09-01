В Финляндии устроят флешмоб в поддержку открытия границ с Россией

В Финляндии утроят флешмоб в поддержку открытия границы с Россией, участники которого «встанут в очередь» на 18 часов. Так они хотят выразить солидарность с теми, кто после закрытия границ финскими властями не может отстоять очереди на эстонском КПП «Нарва» и попасть в Россию. Об этом сообщают организаторы мероприятия.