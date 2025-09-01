В Финляндии устроят флешмоб в поддержку открытия границ с Россией

Флешмоб пройдет недалеко от границы Финляндии и России.
В Финляндии утроят флешмоб в поддержку открытия границы с Россией, участники которого «встанут в очередь» на 18 часов. Так они хотят выразить солидарность с теми, кто после закрытия границ финскими властями не может отстоять очереди на эстонском КПП «Нарва» и попасть в Россию. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
«Флешмоб пройдет в городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы с Россией. Участники акции “встанут в очередь” на 18 часов в ночь на 1 сентября. Столько иногда приходится стоять на эстонском КПП “Нарва”, — сообщил один из организаторов мероприятия, депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин. По его словам, цель флешмоба — показать, что поездки из Финляндии в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию многим оказались недоступны.
Участники акции также подпишут обращение в городской совет Лаппеенранты. В нем они предложат рассмотреть контролируемое открытие погранперехода «Нуйямаа» (МАПП «Брусничное»).
Ранее в Финляндии прошел автопробег в поддержку открытия границы с Россией. Об этом также сообщал Иван Девяткин.