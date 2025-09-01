ЦБ РФ введет «период охлаждения» для потребительских кредитов с 1 сентября

«Период охлаждения» — время между подписанием кредитного договора и получением средств заемщиком. Для кредитов от 50 тысяч до 200 тысяч рублей он составит четыре часа, а для сумм свыше 200 тысяч рублей — 48 часов. Данное правило действует при оформлении кредитов онлайн, в офисе банка и микрофинансовых организациях, а также при увеличении лимита по кредитной карте.