ЦБ РФ введет «период охлаждения» для потребительских кредитов с 1 сентября

С 1 сентября Центральный банк России введет обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов и займов. Эта мера направлена на защиту граждан от оформления кредитов под влиянием мошенников.
«Период охлаждения» — время между подписанием кредитного договора и получением средств заемщиком. Для кредитов от 50 тысяч до 200 тысяч рублей он составит четыре часа, а для сумм свыше 200 тысяч рублей — 48 часов. Данное правило действует при оформлении кредитов онлайн, в офисе банка и микрофинансовых организациях, а также при увеличении лимита по кредитной карте.
В течение этого периода заемщик имеет право отказаться от кредита без финансовых последствий, проценты при этом не начисляются. Исключение составляют кредиты до 50 тысяч рублей, а также ипотечные, образовательные и автокредиты. Задержки не коснутся также кредитов с созаемщиками, поручителями, участием доверенного лица и при рефинансировании без увеличения суммы долга, передает РИА Новости.
Кроме того, с 1 сентября в России вступили в силу новые правила для банков, касающиеся выдачи наличных денежных средств. Согласно закону № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, перед выдачей наличных банки обязаны проводить проверку на наличие «признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента».