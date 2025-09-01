Ричмонд
Работа аэропорта Казани временно ограничена

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправление самолетов.

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправление самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. «Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее в тот же день в международном аэропорту Волгограда также ввели временные ограничения на гражданские авиарейсы. По словам Кореняко, это решение принято для поддержания безопасности. Подобные меры были введены и в аэропорту Самары.

С 2022 года, на фоне специальной военной операции на Украине, регионы России подвергаются атакам беспилотников. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотных летательных аппаратов по территории России «будет расти».