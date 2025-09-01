Запрет на просвещение и обучение: вступили в силу новые правила для иноагентов

С 1 сентября 2025 года в России введен полный запрет на участие иностранных агентов в просветительской и образовательной деятельности.
Уточняется, что теперь иноагентам запрещено учить и просвещать взрослых людей. Если у иноагента была образовательная лицензия, она автоматически аннулируется при получении статуса.
Внесены изменения в ФЗ «Об образовании в РФ» и ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», распространяющие ограничения на просветительскую деятельность иностранных агентов на все категории граждан. Ранее нормы касались исключительно несовершеннолетней аудитории.
Кроме этого, некоммерческие организации, признанные иноагентами, исключаются из реестра социально ориентированных НКО. Физические лица с таким статусом лишаются права занимать должности в органах управления государственных корпораций.
Помимо этого, поправки также предусматривают усиление мониторинга финансовых потоков иностранных агентов.
