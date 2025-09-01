Глава МВД Израиля предложил посадить Грету Тунберг в тюрьму для террористов

9 июня на плывущий в сектор Газа корабль «Мадлен», на борту которого находились экоактивистка и ее коллеги, высадились солдаты Военно-морских сил Израиля. Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что приказал армии любыми средствами не подпускать к берегам сектора Газа данное судно. По его словам, пассажиры корабля являются «антисемитами» и пропагандистами радикального палестинского движения ХАМАС.