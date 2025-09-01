Глава МВД Израиля предложил посадить Грету Тунберг в тюрьму для террористов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг в тюрьму для террористов. Об этом сообщила израильская газета Israel Hayom со ссылкой на источники.
Предложение связано с планами Тунберг прорвать блокаду сектора Газа по морю. Как уточняется, премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху будет представлена стратегия, предусматривающая задержание активистов и их помещение в тюрьмы Кициот и Дамон, где содержатся террористы, говорится в статье.
9 июня на плывущий в сектор Газа корабль «Мадлен», на борту которого находились экоактивистка и ее коллеги, высадились солдаты Военно-морских сил Израиля. Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что приказал армии любыми средствами не подпускать к берегам сектора Газа данное судно. По его словам, пассажиры корабля являются «антисемитами» и пропагандистами радикального палестинского движения ХАМАС.
Кроме того, правоохранительные органы Германии считают Тунберг склонной к насилию. Такую характеристику она получила после нескольких демонстраций, включая недавние протесты в Брюсселе, где полицейские задержали ее за неповиновение властям.