В России изменился порядок расчета отпускных

Кроме того, профессор уточнил, что нововведение распространяется только на отпускные выплаты и не затрагивает порядок расчета больничных, для которых действует отдельный механизм. По его словам, новшество не повлияет на статистические показатели оплаты труда, так как все легальные выплаты отражаются в базе данных социального фонда и учитываются в официальной отчетности.