Назван регион с наибольшим количеством нарушений ПДД пешеходами

По данным статистики МВД России, которыми располагает РИА Новости, Московская область заняла первое место по количеству нарушений правил дорожного движения, совершенных пешеходами, в 2024 году.

Согласно предоставленной информации, на территории Подмосковья было зарегистрировано более 118 тысяч случаев таких нарушений. Столица оказалась на второй позиции этого антирейтинга с результатом в 95,6 тысячи нарушений со стороны пешеходов.

Третье место заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область, где совокупно было зафиксировано свыше 68,7 тысячи инцидентов.

Ранее были названы регионы-лидеры по количеству нарушений правил дорожного движения.

