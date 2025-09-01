В хабаровском зоосаде поселился второй крайне редкий гриф

Очень редкий чёрный гриф, который занесён в Красную книгу России, осваивается в хабаровском зоосаде имени Сысоева. Туда его доставили специалисты управления охотничьего хозяйства краевого правительства из посёлка Новый Ургал Верхнебуреинского района. Как ранее подробно рассказывало ИА «Хабаровский край сегодня», крупнейшую хищную птицы страны заметили местные жители во дворе одного из многоквартирных домов.
Полицейские поймали грифа, который даже не пытался сопротивляться. Его доставили в местный частный приют для бездомных животных. Он открылся совсем недавно, а для грифа нашёлся просторный вольер, ещё не занятый другими питомцами.
О грифе в собачьем приюте Нового Ургала сообщили в Росприроднадзор. Там приняли решение передать редкую птицу в зоосад «Приамурский» Хабаровска. Хищника пересадили в просторную клетку и поездом отправили в краевую столицу.
Как рассказали корреспонденту нашего издания специалисты зоосада, непростой переезд Гоша, так назвали грифа в Новом Ургале, перенёс хорошо. В настоящее время птица проходит положенный правилами карантин. После этого его включат в постоянную экспозицию. В коллекции зоосада уже есть чёрный гриф Гриша. Его раненым подобрали в Николаевском районе Хабаровского края несколько лет назад. Кстати, эти огромные птицы с размахом крыльев до трёх метров живут очень долго для пернатых — до 40−50, а то и более лет.
Как уточнили в «Приамурском», новый гриф, предположительно, является молодым самцом. Однако визуально пол этих птиц определить практически невозможно. Поэтому экологи ждут результатов лабораторных исследований, которые стопроцентно покажут является ли новый гриф самцом или всё-таки самкой. Во втором случае не исключён вариант с искусственным воспроизводством очень редких птиц на площадке хабаровского зоосада.
Напомним, численность чёрного грифа в нашей стране, по данным портала «Дикая природа России!» на официальном сайте Кремля, оценивается в 150−200 пар. То есть, эта хищная птица в естественных условиях обитания встречается даже реже амурских тигров. А их в дальневосточной тайге сейчас порядка 750 особей. Ареал обитания чёрного грифа в России намного шире тигриного — от Крыма и Северного Кавказа до Восточного Забайкалья с залётами в соседние регионы ДФО. Таким образом, на огромных пространствах в тысячи километров осталось не больше 400 особей чёрного грифа.