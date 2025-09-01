В хабаровском зоосаде поселился второй крайне редкий гриф

Как рассказали корреспонденту нашего издания специалисты зоосада, непростой переезд Гоша, так назвали грифа в Новом Ургале, перенёс хорошо. В настоящее время птица проходит положенный правилами карантин. После этого его включат в постоянную экспозицию. В коллекции зоосада уже есть чёрный гриф Гриша. Его раненым подобрали в Николаевском районе Хабаровского края несколько лет назад. Кстати, эти огромные птицы с размахом крыльев до трёх метров живут очень долго для пернатых — до 40−50, а то и более лет.