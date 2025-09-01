Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Церковный праздник 1 сентября: с Днем памяти преподобного Тимофея и Феклы! О чем просят святого и что категорически нельзя делать в этот день

Первый день осени, известный всем как День знаний, в православном календаре отмечен важным духовным событием — Днем памяти преподобного Тимофея Палестинского и мученицы Феклы.

Первый день осени, известный всем как День знаний, в православном календаре отмечен важным духовным событием — Днем памяти преподобного Тимофея Палестинского и мученицы Феклы. В народной традиции этот день часто называли Феклой-свекольницей, что определяло главные хозяйственные заботы и погодные приметы.

Кто такие Тимофей и Фекла?

Преподобный Тимофей жил в IV-V веках в Палестине и прославился как аскет и отшельник, проведший многие годы в пустыне в строгом посте и молитвах. Верующие молятся ему об укреплении в вере, даровании сил в борьбе с искушениями и исцелении душевных и телесных недугов.

Мученица Фекла была одной из первых христианок, пострадавших за веру. Ее почитают как целительницу от самых тяжелых болезней. К ней также обращаются с молитвами о защите семьи и дома от всякого зла.

Традиции и народные приметы 1 сентября.

С этого дня на Руси начиналась активная уборка свеклы, что и дало празднику народное название — Фекла-свекольница.

Сбор свеклы: Хозяйки выходили в огород, чтобы убрать свеклу — главный ингредиент для многих постных и праздничных блюд русской кухни (борщей, винегретов).

Освещение свечей: В этот день было принято освящать в церкви свечи, которые затем зажигали во время домашней молитвы для защиты семьи от болезней и неприятностей.

Погодные приметы: Крестьяне внимательно следили за природой, чтобы предсказать погоду на предстоящую осень и зиму:

Если день ясный и теплый — вся осень будет погожей.

Утром туман — к снежной зиме.

Ветер дует с юга — к хорошему урожаю овса.

Журавли летят на юг — к ранней зиме.

Что нельзя делать в этот день?

Церковные каноны не предписывают строгих запретов на бытовые дела, но верующим рекомендуется посвятить время молитве и добрым делам. С народными поверьями связаны следующие запреты:

Нельзя ссориться и сквернословить. Считается, что любое злое слово, сказанное в этот день, может вернуться бумерангом.

Не стоит отказывать в помощи, особенно в делах, связанных с уборкой урожая или подготовкой к зиме.

Не рекомендуется оставлять собранный урожай свеклы в земле после этого дня — по приметам, она может подмерзнуть и потерять свои вкусовые качества.

Таким образом, 1 сентября — это день, когда духовные традиции переплетаются с хозяйственными заботами, знаменуя собой не только начало учебного года, но и плавный переход от лета к осени.