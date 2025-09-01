Церковный праздник 1 сентября: с Днем памяти преподобного Тимофея и Феклы! О чем просят святого и что категорически нельзя делать в этот день

Преподобный Тимофей жил в IV-V веках в Палестине и прославился как аскет и отшельник, проведший многие годы в пустыне в строгом посте и молитвах. Верующие молятся ему об укреплении в вере, даровании сил в борьбе с искушениями и исцелении душевных и телесных недугов.