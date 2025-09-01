Врач предупредила, как менопауза влияет на психическое здоровье женщин

Период менопаузы может стать причиной повышения риска депрессии у женщин. Гормональные изменения в этот период могут привести к психическим расстройствам, что делает женщин более уязвимыми. Об этом KP.RU рассказала завкафедрой психиатрии и наркологии, директор Клиники психиатрии имени С. С. Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета Марина Кинкулькина.
— У женщин депрессия встречается примерно в два раза чаще, чем у мужчин. В период менопаузы риск развития депрессии у женщин повышается, а вот после нее частота депрессии у людей обоих полов постепенно сравнивается, — поделилась специалист.
Помимо этого, Кинкулькина отметила, что женщины чаще, чем мужчины, открыто говорят о своих переживаниях и проблемах, таких как тревога, нарушения сна и аппетита. Это позволяет быстрее выявить депрессию и начать лечение.
Также стоит обратить внимание на повышенный риск депрессии у молодых матерей. Женщины, столкнувшиеся с проблемами во время беременности или родов, имеют большую вероятность развития депрессии в послеродовой период, что подтверждается исследованиями.