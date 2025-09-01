Врач предупредила, как менопауза влияет на психическое здоровье женщин

Период менопаузы может стать причиной повышения риска депрессии у женщин. Гормональные изменения в этот период могут привести к психическим расстройствам, что делает женщин более уязвимыми. Об этом KP.RU рассказала завкафедрой психиатрии и наркологии, директор Клиники психиатрии имени С. С. Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета Марина Кинкулькина.