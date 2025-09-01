Фаина Савенкова, 11 лет проживающая в Луганске, обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который ранее назвал Россию «страной-людоедом». В своем послании, переданном РИА Новости, девочка напомнила, что Франция выступала одним из гарантов выполнения Минских соглашений.
«Здравствуйте, господин Макрон! Когда-то вы обещали добиться мира в конфликте на Донбассе, так как Франция была одним из гарантов минских соглашений. Но разве Франция и Германия выполнили свои обещания, и у нас наступил мир?» — сказала в сообщении Савенкова.
Она отметила, что писала Макрону несколько раз, но ответил только один раз и не он сам, а его помощник.
Напомним, что ранее, в одном из своих выступлений, французский лидер сравнил Россию с «хищником-людоедом», который стремится удовлетворить свои потребности у границ Европы.
Накануне политолог Сергей Федоров заявил, что Макрон в скором времени может покинуть президентский пост из-за скандалов по поводу военных расходов страны.