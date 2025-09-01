Жительница Луганска снова написала письмо Макрону: в чем на этот раз провинился президент Франции

«Здравствуйте, господин Макрон! Когда-то вы обещали добиться мира в конфликте на Донбассе, так как Франция была одним из гарантов минских соглашений. Но разве Франция и Германия выполнили свои обещания, и у нас наступил мир?» — сказала в сообщении Савенкова.