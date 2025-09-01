Ричмонд
Прокуратура оштрафовала омского перевозчика за незаконные прогулки по Иртышу

Судовладелец катал людей на парусно-моторном судне без лицензии.

Омская транспортная прокуратура пресекла факт нелегальной перевозки пассажиров по реке Иртыш. В ходе проверки безопасности судоходства выяснилось, что в июле 2025 года судоводитель незаконно предоставлял прогулочные услуги на маломерном судне «Галатея Рикошет-550». Рейсы выполнялись от затона парка «Зеленый остров».

По инициативе прокуратуры судовладелец был привлечен к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Суд вынес решение о назначении штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Ранее «КП Омск» рассказала, как в областном центре прошли последние концерты лета.