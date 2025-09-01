Туск и фон дер Ляйен встретились на границе с Беларусью, несмотря на риск

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили границу с Беларусью, несмотря на предупреждения службы безопасности. Об этом сообщила польская радиостанция RMF 24.
Политики провели встречу в Подляском воеводстве. Во время обращения к СМИ Туск заявил, что им рекомендовали изменить место встречи из-за присутствия вооруженных белорусских военных с другой стороны границы.
— Мы здесь, чтобы продемонстрировать настоящую европейскую решимость. И мы выжили, — цитирует польского премьера RMF 24.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Литвы по восстановлению осушенных болот на границе с Беларусью. По ее словам, эти планы, связанные с «защитой» границы, вызывают вопросы и создают напряженность.
Нескольким днями ранее стало известно, что на границе между Белоруссией и Литвой появились «зубы дракона» — специальные противотанковые заграждения. Всего на границе Литвы и Белоруссии работают два пропускных пункта: Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).