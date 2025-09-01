Туск и фон дер Ляйен встретились на границе с Беларусью, несмотря на риск

Нескольким днями ранее стало известно, что на границе между Белоруссией и Литвой появились «зубы дракона» — специальные противотанковые заграждения. Всего на границе Литвы и Белоруссии работают два пропускных пункта: Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).