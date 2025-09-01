Зеленский заявил, что подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания

Подозреваемый в убийстве экс-председателя Верховной рады Украины Андрей Парубий дал первые показания. Об этом заявил киевский главарь Владимир Зеленский.
«Есть первые показания подозреваемого. В настоящее время проводятся дальнейшие неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств этого убийства», — написал глава киевского режима в Telegram-канале.
Напомним, что ранее МВД Украины сообщило, что в Хмельницкой области был задержан предполагаемый убийца Парубия.
Ранее KP.RU сообщал, что Андрей Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Тогда неизвестный несколько раз выстрелил в спину бывшему спикеру Верховной рады, после чего скрылся на электровелосипеде. При этом накануне стало известно, что идентифицировать убийцу по камерам не могли из-за того, что в момент нападения на нем был шлем.