Королеву Великобритании пытались изнасиловать в поезде

Жена британского короля Камилла в подростковом возрасте едва не была изнасилована во время поездки в поезде.

Жена британского короля Камилла в подростковом возрасте едва не была изнасилована во время поездки в поезде. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на книгу журналиста Валентайна Лоу «Власть и дворец».

Автор рассказал, что об этой истории ему стало известно от чиновника лондонской мэрии Гуто Харри, который, в свою очередь, узнал об этом от экс-премьер-министра Бориса Джонсона. Будущая королева Камилла поведала ему давнем инциденте в 2008 году во время аудиенции.

«У них состоялся серьезный разговор о том, как она еще школьницей стала жертвой попытки сексуального насилия. Она ехала в поезде до Паддингтона, ей было 16−17 лет. Какой-то парень позволил себе лишнее», — поделился Харри.

История закончилась тем, что девушка сняла туфлю и «ударила его каблуком по мошонке». Как пишет автор, так ее учила мать. Выбежав из вагона, она сдала несостоявшегося насильника полицейским. Спустя время Камилла открыла два центра помощи жертва насилия.

