Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики замерили у челябинцев уровень счастья

Измерена степень удовлетворенности своей жизнью у жителей крупнейших российских городов.

Источник: Reuters

Исследование было проведено специалистами аналитической службы SuperJob. Средний уровень удовлетворенности своей жизни челябинцев составил 5,58 балла из 10 возможных. Он оказался самым низким среди городов, которые попали в аналитику. Вместе с челябинцами меньше всего удовлетворены своей жизнью жители Омска (5,59) и Волгограда (5,71).

Тут нужно отметить, что на уровень счастья, судя по всему, отнюдь влияют не только доходы и комфортное окружение. Так, например, москвичи со всеми своими зарплатами и многочисленными программами благоустройства и социальной поддержки также оказались в числе отстающих, заняв 4 место с конца (5,81 балла). Недалеко ушел и Санкт-Петербург, в котором показатель счастья со всеми прелестями культурной столицы смог набрать лишь 5,85 балла. А самыми счастливыми в России стали жители Самары, которые набрали 6,75 балла.