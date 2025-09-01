Аналитики замерили у челябинцев уровень счастья

Тут нужно отметить, что на уровень счастья, судя по всему, отнюдь влияют не только доходы и комфортное окружение. Так, например, москвичи со всеми своими зарплатами и многочисленными программами благоустройства и социальной поддержки также оказались в числе отстающих, заняв 4 место с конца (5,81 балла). Недалеко ушел и Санкт-Петербург, в котором показатель счастья со всеми прелестями культурной столицы смог набрать лишь 5,85 балла. А самыми счастливыми в России стали жители Самары, которые набрали 6,75 балла.