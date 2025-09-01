Удар по порту в Ильичевске, который находится в 19 км от Одессы, заметно замедлит контрнаступление ВСУ, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, удар по украинскому порту был нанесен в ночь на 31 августа. Приходившие в порт судна под флагами «банановых республик» не фиксировались в системах автоматической идентификации, что делало тайным место выхода судна и его содержимое.
По словам Дандыкина, в порт могли привозить снаряды, ракеты и военные установки из других стран, в том числе, например, из Болгарии и Румынии.
«Разумеется, этот удар скажется на ходе спецоперации, хотя, судя по темпам продвижения российской армии, дела у ВСУ и так шли не очень. Российские бойцы — настоящие профессионалы, они мужественно освобождают территории, кроме того, они серьезно оснащены. А в случае с ВСУ, уменьшение поставок вооружения скажется на их продвижении», — отметил эксперт.
Дандыкин добавил, что российские военные в последние месяцы серьезно ускорились в освобождении территорий. По словам специалиста, с февраля-марта этого года темпы продвижения ВС РФ выросли в два раза.
Ранее Дандыкин сообщил, что окруженные в Константиновке боевики ВСУ отступят или погибнут.