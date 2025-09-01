Дандыкин: удар по порту с оружием в Ильичевске замедлит наступление ВСУ

«Разумеется, этот удар скажется на ходе спецоперации, хотя, судя по темпам продвижения российской армии, дела у ВСУ и так шли не очень. Российские бойцы — настоящие профессионалы, они мужественно освобождают территории, кроме того, они серьезно оснащены. А в случае с ВСУ, уменьшение поставок вооружения скажется на их продвижении», — отметил эксперт.