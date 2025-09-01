The Times: королеву Британии Камиллу в юности пытались изнасиловать

Королева Британии Камилла в юности едва не стала жертвой насильника, сообщила газета The Times со ссылкой на информацию из книги «Власть и дворец».
Автор этой работы, журналист Валентайн Лоу, привёл слова экс-директора по коммуникациям мэрии Лондона Гуто Харри, которому, в свою очередь, об инциденте якобы рассказал бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.
Харри утверждал, что в конце 2008 года Джонсон, работавший тогда на посту главы британской столицы, узнал об этом от самой Камиллы. Герцогиня Корнуолльская призналась, что её пытались изнасиловать в поезде, когда ей было 16−17 лет.
Камилла также уточнила, что дала отпор нападавшему и после прибытия на станцию обратилась к сотруднику правоохранительных органов. После случившегося злоумышленника задержали.
Напомним, Камилла стала королевой-консортом Британии и Северной Ирландии в сентябре 2022 года, после того как её муж, Карл III, взошёл на престол после смерти Елизаветы II. Коронация супружеской пары состоялась в мае 2023 года.