The Times: королеву Британии Камиллу в юности пытались изнасиловать

Харри утверждал, что в конце 2008 года Джонсон, работавший тогда на посту главы британской столицы, узнал об этом от самой Камиллы. Герцогиня Корнуолльская призналась, что её пытались изнасиловать в поезде, когда ей было 16−17 лет.