Ученые РФ и Индии выяснили, как папайя помогает справиться с лихорадкой Денге

Там пояснили, что исследователи выделили в соке папайи вещества-полифенолы — биоактивную фракцию бутанола (BBF) и биоактивную фракцию этанола (BEF). Они пришли к выводу, что именно эти вещества стимулируют рост уровня тромбоцитов в крови пациента, а также — гемопоэз (появление эритроцитов, тромбоцитов и других клеток крови), спасая пациента. Кроме того, удалось доказать высокую эффективность BBF в уничтожении клеток серии HepG2, связанных с онкозаболеваниями печени у человека (вирус лихорадки Денге легко проникает в такие клетки).