Рядом с ОмГУ откроют памятник Достоевскому 1 сентября

Новый монумент писателю презентуют у главного корпуса.

Источник: Комсомольская правда

1 сентября перед главным корпусом Омского государственного университета состоится церемония открытия памятника Федору Михайловичу Достоевскому. Мероприятие начнется в 11:00. Об этом сообщил пресс-центр вуза.

Инициативу по установке монумента реализовали при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко. Реализовать проект внес помог меценат Шамил Шихмирзаев. Автором скульптуры стал известный мастер Виталий Шевчевко. Новый памятник дополнит существующие в городе скульптурные композиции, посвященные писателю, и станет еще одним местом притяжения для жителей и гостей города.

Напомним, торжественное открытие памятна состоится по адресу улице Фрунзе, 6.

Ранее «КП Омск» рассказала о ремонте в семи местных вузах.