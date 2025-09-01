В России могут сделать бесплатным Wi-Fi в вузах и колледжах

В российских вузах и колледжах может появиться бесплатный Wi-Fi для студентов и преподавателей. Соответствующий законопроект сегодня поступит на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Инициатором, помимо Нилова, выступил также депутат Владислав Даванков.
По его словам, отсутствие беспроводного интернета и высокая загрузка компьютерных классов создают барьеры для использования онлайн-библиотеки и курсов.
Источниками финансирования беспроводного интернета в образовательных организациях высшего образования выступают средства, полученные от приносящей доход деятельности, а также внебюджетные поступления.
Накануне Нилов выступил с предложением создать цифровой носитель, который обеспечивает доступ к социальным и государственным сервисам.