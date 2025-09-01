Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут сделать бесплатным Wi-Fi в вузах и колледжах

В Госдуме хотят сделать бесплатным Wi-Fi в вузах и колледжах РФ.

Источник: Комсомольская правда

В российских вузах и колледжах может появиться бесплатный Wi-Fi для студентов и преподавателей. Соответствующий законопроект сегодня поступит на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Инициатором, помимо Нилова, выступил также депутат Владислав Даванков.

По его словам, отсутствие беспроводного интернета и высокая загрузка компьютерных классов создают барьеры для использования онлайн-библиотеки и курсов.

Источниками финансирования беспроводного интернета в образовательных организациях высшего образования выступают средства, полученные от приносящей доход деятельности, а также внебюджетные поступления.

Накануне Нилов выступил с предложением создать цифровой носитель, который обеспечивает доступ к социальным и государственным сервисам.