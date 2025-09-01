В России могут сделать бесплатным Wi-Fi в вузах и колледжах

В российских вузах и колледжах может появиться бесплатный Wi-Fi для студентов и преподавателей. Соответствующий законопроект сегодня поступит на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.