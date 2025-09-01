Раскрыты неожиданные риски бета-блокаторов для женщин

Недавно проведенное исследование выявило, что бета-блокаторы, десятилетиями применявшиеся для терапии после инфаркта, могут демонстрировать неожиданно низкую эффективность и даже нести угрозу для женского здоровья. Эти препараты, традиционно назначаемые для нормализации артериального давления и снижения сердечного ритма, длительное время считались основой восстановительного лечения.