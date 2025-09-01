Раскрыты неожиданные риски бета-блокаторов для женщин

Недавно проведенное исследование выявило, что бета-блокаторы, десятилетиями применявшиеся для терапии после инфаркта, могут демонстрировать неожиданно низкую эффективность и даже нести угрозу для женского здоровья. Эти препараты, традиционно назначаемые для нормализации артериального давления и снижения сердечного ритма, длительное время считались основой восстановительного лечения.
Публикация в European Heart Journal указывает на тревожную закономерность: женщины с минимальными повреждениями сердечной мышцы после приступа, получавшие бета-блокаторы, демонстрировали повышенную частоту рецидивов и госпитализаций вследствие сердечной недостаточности. Смертность в этой группе превышала показатели пациенток без подобной терапии почти втрое. Доктор Борха Ибаньес, руководитель исследования, особо отметил дозозависимый характер рисков. Для мужчин статистически значимых негативных эффектов зафиксировано не было.
Релевантность выводов ограничивается случаями с фракцией выброса левого желудочка выше 50% (показатель нормы). Для пациентов с выраженной сердечной дисфункцией (показатель ниже 40%) применение бета-блокаторов сохраняет актуальность в силу их способности предотвращать опасные аритмии. Доктор Эндрю Фриман из National Jewish Health (Денвер) связал гендерную чувствительность с анатомическими особенностями и спецификой метаболизма препаратов у женщин.
Данный анализ является частью масштабного клинического испытания REBOOT, охватившего свыше 8000 пациентов из 109 медицинских центров Испании и Италии на протяжении четырёх лет. Публикация в The New England Journal of Medicine констатирует отсутствие терапевтической пользы от бета-блокаторов у пациентов обоего пола с сохранённой сердечной функцией, что противоречит текущим клиническим рекомендациям. эксперты связывают это с прогрессом в современных методах кардиологической помощи.
