Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем знаний

В Нижегородской области созданы все необходимые условия, чтобы развиваться и становиться успешным. А основа образования — это, конечно же, школы. В 2025 году мы комплексно и капитально ремонтируем сразу 20 общеобразовательных учреждений, шесть объектов введем в эксплуатацию. Все это делается для того, чтобы у детей и подростков была возможность получать достойное образование — и не только основное, но и дополнительное. У нас в регионе работает множество секций, кружков, действуют «Кванториумы», «Точки роста», ИТ-кубы.