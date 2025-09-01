Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем знаний

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем знаний, который отмечается сегодня, 1 сентября. Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона и облправительства.
"Дорогие педагоги и воспитатели, школьники и студенты, родители учеников! От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября — праздник, который для каждого из нас связан с ностальгией, волнительным предвкушением и радостью. Современный человек постоянно углубляет свои знания, приобретает новые навыки и компетенции. Непрерывное развитие стало стилем жизни — именно такой ориентир мы закладываем и в умы наших детей.
Сегодня у 33 тысяч нижегородских первоклассников начинается важнейший этап, ребята постарше с новыми силами берутся за учебу, а наставники и родные полны надежд и стремлений, готовы помогать своим детям.
В Нижегородской области созданы все необходимые условия, чтобы развиваться и становиться успешным. А основа образования — это, конечно же, школы. В 2025 году мы комплексно и капитально ремонтируем сразу 20 общеобразовательных учреждений, шесть объектов введем в эксплуатацию. Все это делается для того, чтобы у детей и подростков была возможность получать достойное образование — и не только основное, но и дополнительное. У нас в регионе работает множество секций, кружков, действуют «Кванториумы», «Точки роста», ИТ-кубы.
Наши колледжи и техникумы вместе с промышленными предприятиями все больше вовлекаются в федеральный проект «Профессионалитет», а ИТ-кампус «Неймарк» в этом году запускает еще три новые межвузовские сетевые программы. Нижегородские студенты и молодые профессионалы — активные участники олимпиадного движения, конкурсов мастерства, грантовых проектов, обладатели множества наград и премий.
В День знаний хочу пожелать всем участникам образовательного процесса успехов и радости от получения знаний! Пусть учеба увлекает вас! Желаю вам веры в свои силы, новых достижений и побед! С праздником!" — говорится в сообщении.