Движение транспорта будет ограничено на улице Карла Либкнехта в Иркутске

В Иркутске с 2 сентября по 15 сентября 2025 года будет ограничено движение транспорта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 2 сентября по 15 сентября 2025 года будет ограничено движение транспорта на улице Карла Либкнехта в районе домов 218 и 232/1. Это связано с заменой 30 метров трубопровода разного диаметра. Об этом КП-Иркутск рассказал оператор тепловых сетей в Иркутске.

— Ограничение будет действовать с 09:00 2 сентября до 20:00 15 сентября 2025 года, на данных участках будет сужение по одной полосе, — рассказывает оператор.

Оператор тепловых сетей приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей планировать свои маршруты заранее и соблюдать правила дорожного движения.