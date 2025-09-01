Движение транспорта будет ограничено на улице Карла Либкнехта в Иркутске

В Иркутске с 2 сентября по 15 сентября 2025 года будет ограничено движение транспорта на улице Карла Либкнехта в районе домов 218 и 232/1. Это связано с заменой 30 метров трубопровода разного диаметра. Об этом КП-Иркутск рассказал оператор тепловых сетей в Иркутске.