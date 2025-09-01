Ричмонд
Бесплатный Wi-Fi хотят сделать в колледжах и вузах России

В Государственную думу внесут законопроект, предусматривающий бесплатный доступ к Wi-Fi в вузах и колледжах России для всех участников образовательного процесса. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В Госдуме предложили сделать бесплатным доступ к Wi-Fi в вузах и колледжах.

«Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым предлагается обеспечить беспроводной доступ к сети “Интернет” в зданиях (помещениях) образовательных организаций среднего и профессионального образования для участников образовательного процесса», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Она опубликована в telegram-канале Нилова.

Законопроект разработан Ярославом Ниловым и депутатом фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым. Авторы инициативы отмечают, что отсутствие Wi-Fi и высокая загруженность компьютерных классов ограничивают студентов в использовании образовательных ресурсов, таких как онлайн-библиотеки и курсы, что затрудняет эффективное освоение знаний. Финансирование бесплатного Wi-Fi предлагается обеспечить за счет доходов образовательных организаций от приносящей доход деятельности и внебюджетных источников.

В октябре 2024 года глава Минцифры заявил, что к 2030 году во всех российских школах также будет обеспечен доступ к Wi-Fi. Как он пояснил, в ходе выполнения предыдущего национального проекта власти приступили к созданию внутришкольных Wi-Fi сетей, предоставляющих педагогам возможность выходить в интернет прямо из учебных кабинетов.