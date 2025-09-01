Бесплатный Wi-Fi хотят сделать в колледжах и вузах России

В октябре 2024 года глава Минцифры заявил, что к 2030 году во всех российских школах также будет обеспечен доступ к Wi-Fi. Как он пояснил, в ходе выполнения предыдущего национального проекта власти приступили к созданию внутришкольных Wi-Fi сетей, предоставляющих педагогам возможность выходить в интернет прямо из учебных кабинетов.