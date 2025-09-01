Депутат Госдумы рассказала об условиях получения материнского капитала отцами

Отцы могут воспользоваться материнским капиталом в нескольких ситуациях: при единственном усыновлении первого, второго или последующего ребенка, а также если мать не может получить выплату (например, в случае ее смерти, объявления умершей или лишения родительских прав). При этом гражданство отца в таких обстоятельствах не имеет значения.