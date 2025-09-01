Депутат Госдумы рассказала об условиях получения материнского капитала отцами

Несмотря на название, материнский капитал в России в ряде случаев может быть оформлен отцами. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина.
Она пояснила, что средства материнского капитала предоставляются государством ребенку, поэтому право на их получение должно быть равным как у матери, так и у отца.
Отцы могут воспользоваться материнским капиталом в нескольких ситуациях: при единственном усыновлении первого, второго или последующего ребенка, а также если мать не может получить выплату (например, в случае ее смерти, объявления умершей или лишения родительских прав). При этом гражданство отца в таких обстоятельствах не имеет значения.
Для получения материнского капитала отцу необходимо подать заявление в Социальный фонд России, МФЦ или через портал «Госуслуги», приложив документы, подтверждающие его право на выплату (например, решение суда об усыновлении или свидетельство о смерти матери). С этого года отцы также получили возможность направлять средства маткапитала на пенсионный счет, как и матери, передает РИА Новости.
Ранее общественная организация «Отцы рядом» обратилась к президенту России Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с инициативой об упразднении понятия «материнский капитал» из-за дискриминации отцов.