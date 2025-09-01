Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 сентября

Звезды предупреждают Весов о возможных мелких неудачах и ошибках, но переживать об этом не стоит: едва ли осечки будут зависеть от вас и быть результатом ваших действий. Есть риск срыва назначенных встреч и поездок, поэтому в понедельник лучше не отправляться в дальний путь.