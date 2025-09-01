Генерал Липовой: 10 000 иностранных наемников ВСУ ликвидированы в зоне СВО

«ВСУ привлекает в свои ряды иностранных наемников из Южной и Северной Америки, Италии, Польши, Франции, Германии и наших соседей из Грузии, Азербайджана и Армении. На сегодняшний день около 10 тысяч наемников уже навсегда остались на полях специальной военной операции», — отметил он.