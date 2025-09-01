Генерал Липовой: 10 000 иностранных наемников ВСУ ликвидированы в зоне СВО

Порядка 10 тысяч иностранных наемников ВСУ ликвидировали российские военные в зоне СВО. такие данные привел в разговоре с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«ВСУ привлекает в свои ряды иностранных наемников из Южной и Северной Америки, Италии, Польши, Франции, Германии и наших соседей из Грузии, Азербайджана и Армении. На сегодняшний день около 10 тысяч наемников уже навсегда остались на полях специальной военной операции», — отметил он.
Липовой объяснил, что наша разведка уделяет особое радиоперехватам, в которых фиксируется иностранная речь. Как подчеркнул эксперт, иностранные наемники всегда находятся в центре скопления ВСУ.
«Их легко вычислить по радиообмену. Запеленговав иностранную речь, наши военные делают соответствующие выводы и наносят по полученным координатам удары с использованием ракет, авиации и дронов, уничтожая противника и всех этих иностранных специалистов, которые слетаются в поисках легких денег», — поделился Липовой.
Ранее военкор Александр Коц сообщил о том, что в днепропетровском селе Новогеоргиевка на стороне ВСУ воевали наемники из США, Колумбии и Франции. Также стало известно, что в зоне СВО ликвидировали вступившего в ВСУ бывшего офицера колумбийской армии Алексиса Керона Кантильо.