Поздравление Руслана Болотова с Днем знаний

Первое сентября — один из самых любимых праздников в нашей стране: он объединяет первоклассников и выпускников, студентов и преподавателей, педагогов и родителей. Школа дает первые важные знания о мире, учит самостоятельности и дружбе, а колледжи и вузы помогают молодым людям стать лучшими в профессии. Каждый учебный год ознаменован новыми открытиями и достижениями, которые наполняют жизнь смыслом, приближают к исполнению мечты. Отдельные слова глубокой признательности и уважения — работникам сферы образования Иркутска. Во многом от вас зависит, какими вырастут наши дети, какой вклад они внесут в развитие родного города, региона и страны. Иркутск гордится своими педагогами и наставниками, безгранично преданными выбранной стезе. Мы ценим ваш жизненный и профессиональный опыт, терпение и внимание, душевное тепло, которые вы дарите своим воспитанникам. Желаю всем преподавателям крепкого здоровья, благополучия, талантливых и благодарных учеников! Ребятам — успехов, уверенности в себе и отличных результатов в новом году!