Красноярский космонавт испытал управление планетоходом после возвращения из космоса

Уроженец Красноярского края, космонавт Кирилл Песков, принял участие в уникальном эксперименте «Созвездие», в ходе которого управлял имитатором планетохода после возвращения из космического полета. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Эксперимент проходил в Центре подготовки космонавтов. Песков, облаченный в штатный скафандр «Сокол», выполнял сложную задачу: двигался по заданной траектории, преодолевал семь участков с поворотами различной сложности, брал манипулятором предметы и объезжал препятствия.
Специалисты в режиме реального времени фиксировали ключевые параметры: физиологические показатели космонавта, технические характеристики устройства, время прохождения трассы и количество ошибок. Цель исследования — оценить, как длительное пребывание в невесомости влияет на способность космонавтов выполнять точные операторские действия после возвращения на Землю, что критически важно для будущих лунных и планетарных миссий.
«Существенной разницы в управлении имитатором планетохода до и после полета я не почувствовал», — поделился впечатлениями Кирилл Песков по окончании испытаний.
Полученные данные лягут в основу разработки новых методик подготовки космонавтов для работы на поверхности других планет.