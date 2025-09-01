Красноярский космонавт испытал управление планетоходом после возвращения из космоса

Специалисты в режиме реального времени фиксировали ключевые параметры: физиологические показатели космонавта, технические характеристики устройства, время прохождения трассы и количество ошибок. Цель исследования — оценить, как длительное пребывание в невесомости влияет на способность космонавтов выполнять точные операторские действия после возвращения на Землю, что критически важно для будущих лунных и планетарных миссий.