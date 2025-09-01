Ричмонд
Красноярский космонавт испытал управление планетоходом после возвращения из космоса

Уроженец Красноярского края, космонавт Кирилл Песков, принял участие в уникальном эксперименте «Созвездие», в ходе которого управлял имитатором планетохода после возвращения из космического полета. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Эксперимент проходил в Центре подготовки космонавтов. Песков, облаченный в штатный скафандр «Сокол», выполнял сложную задачу: двигался по заданной траектории, преодолевал семь участков с поворотами различной сложности, брал манипулятором предметы и объезжал препятствия.

Специалисты в режиме реального времени фиксировали ключевые параметры: физиологические показатели космонавта, технические характеристики устройства, время прохождения трассы и количество ошибок. Цель исследования — оценить, как длительное пребывание в невесомости влияет на способность космонавтов выполнять точные операторские действия после возвращения на Землю, что критически важно для будущих лунных и планетарных миссий.

«Существенной разницы в управлении имитатором планетохода до и после полета я не почувствовал», — поделился впечатлениями Кирилл Песков по окончании испытаний.

Полученные данные лягут в основу разработки новых методик подготовки космонавтов для работы на поверхности других планет.