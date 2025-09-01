Супругов из Братска наградили орденом «Родительская слава»

Владимир Путин, президент России, подписал указ о награждении орденом «Родительская слава» супругов Олега и Юлии Воробьевых из города Братска, что в Иркутской области. Эта высокая государственная награда присуждена за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Об этом КП-Иркутск рассказали власти Приангарья.
— О семье Воробьевых из Братска рассказывал буквально на прошлой неделе, когда им и другим победителям областного конкурса по предоставлению автотранспорта многодетным семьям вручали ключи от новых «Газелей». Еще при встрече обратил внимание, насколько семья сплоченная. У супругов девять детей, подрастает внук.
Примечательно, что многодетность для Олега и Юлии — это добрая семейная традиция. Сам Олег родился в семье, где было девять детей, а Юлия — в семье с одиннадцатью.
Но главная особенность семьи Воробьевых — не только в количестве детей, но и в их активной жизненной позиции. Супруги известны в регионе своей благотворительной деятельностью: они помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поддерживают семьи участников специальной военной операции.