Океанолог Таврический объяснил, чем опасен змей Блэки в Черном море

Отметим, что В Сети есть много публикаций очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями появления в воде 30-метрового темно-коричневого змея со светлым животом. Например, писатель Всеволод Иванов утверждал, что видел это существо в 1952 году на берегу Сердоликовой бухты Карадага. Трое свидетелей заявили, что в 1961 году наблюдали голову гигантского змея над морем на высоте три метра. При этом научных исследований и доказательств существования этого змея до сих не представлено.