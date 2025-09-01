Океанолог Таврический объяснил, чем опасен змей Блэки в Черном море

Черноморский змей Блэки не нападает на людей, заявил aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.
Эксперт объяснил, что загадочный хищник, существование которого доказывают сделанные им фотографии и видеозаписи, старается избегать контакта с людьми.
«Блэки не трогает человека. Он питается больными, слабыми дельфинами, работает как санитар моря», — отметил Таврический.
При этом он уточнил, что Черноморский змей может стать причиной гибели человека.
«При встрече он может вызвать ужас. Находили пловцов, здоровых ребят с перекошенным от ужаса лицом. Змей их не трогает, но разрыв сердца происходит от ужаса», — сказал эксперт.
Таврический поделился, что наблюдал за морским змеем Блэки в мае прошлого года на мысе Фиолент.
«Заметил в воде тень метров десять в длину. Посмотрел в бинокль — он голову поднимает. Потом в ту сторону помчался катер прибрежной охраны, но змей быстро ушел в глубину и исчез», — добавил Таврический.
Отметим, что В Сети есть много публикаций очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями появления в воде 30-метрового темно-коричневого змея со светлым животом. Например, писатель Всеволод Иванов утверждал, что видел это существо в 1952 году на берегу Сердоликовой бухты Карадага. Трое свидетелей заявили, что в 1961 году наблюдали голову гигантского змея над морем на высоте три метра. При этом научных исследований и доказательств существования этого змея до сих не представлено.