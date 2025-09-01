Экс-губернатор Сахалина в колонии посещает музыкальные и спортивные кружки

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, в колонии посещает музыкальный и спортивный кружки, а также кружок «Книголюб», сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«Хорошавин занимается самообразованием и повышением интеллектуального уровня посредством участия в кружках — музыкальном, литературном “Книголюб”, историческом, шахматном, а также физкультурно-спортивном», — отмечается в документе.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.