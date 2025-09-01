Легендарный «Поезд Победы» прибудет завтра в Хабаровск

Бесплатный пропуск на экспозицию можно оформить на веб-странице проекта поездпобеды.рф, предварительно зарегистрировавшись. Регистрация, как правило, начинается примерно за день до прибытия состава и из-за большого числа желающих заканчивается в короткие сроки. Электронный билет будет отправлен на указанный вами адрес электронной почты после успешной регистрации. Возрастное ограничение для посетителей — от 12 лет. Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослого, при этом один взрослый может провести только одного ребенка по своему билету.