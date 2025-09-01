Легендарный «Поезд Победы» прибудет завтра в Хабаровск

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» (6+) — первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе, — вновь посетит Хабаровский край в начале сентября. Выставка посвящена подвигу советского народа в Великой Отечественной войне и через современные технологии погружает посетителей в историческую реальность, сообщает ИА AmurMedia.
В 2023 году коллекция музея обогатилась новым вагоном, посвященным военным трибуналам. Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы раскрыли миру зверства нацистской Германии и милитаристской Японии. В 2024 году, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, был реализован интерактивный вариант этой уникальной экспозиции. Для этой версии было создано 79 панорам, 158 интерактивных компонентов, а также оцифровано 159 фотографий экспонатов. В панорамы разработчики внедрили видеоматериалы с экранов и проекторов.
Расписание маршрута музея «Поезд Победы»:
- г. Хабаровск — 2 и 3 сентября (с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20)
- г. Комсомольск-на-Амуре — 11 и 12 сентября (с 08.30 до 16.30, последняя группа в 15:50)
- пос. Ванино — 13 сентября (с 11.00 до 16.30, последняя группа в 15:50)
Бесплатный пропуск на экспозицию можно оформить на веб-странице проекта поездпобеды.рф, предварительно зарегистрировавшись. Регистрация, как правило, начинается примерно за день до прибытия состава и из-за большого числа желающих заканчивается в короткие сроки. Электронный билет будет отправлен на указанный вами адрес электронной почты после успешной регистрации. Возрастное ограничение для посетителей — от 12 лет. Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослого, при этом один взрослый может провести только одного ребенка по своему билету.
Как сообщили в комитете по делам молодежи, передвижная выставка-музей будет размещена прямо на железнодорожных вокзалах, где и будет организован доступ к экспозиции. Десять вагонов тематически посвящены ключевым событиям и этапам Великой Отечественной войны.
Посетители допускаются в вагоны группами с пятиминутным интервалом, после предъявления электронного билета волонтерам движения «Волонтеры Победы». В связи с этим, рекомендуется прибыть на вокзал заранее, чтобы избежать опозданий.
Учитывая популярность «Поезда Победы» и ограниченное количество аудиогидов, посетителям предлагается воспользоваться мобильным приложением, совместимым с iPhone и Android, для прослушивания экскурсии. Кроме того, доступна онлайн-экскурсия в формате 3D-тура на сайте проекта.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края напомнила, что в прошлом году передвижная выставка «Поезд Победы» приняла более 4,9 тысяч посетителей за пять дней работы в регионе. Жители и гости Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре смогли ознакомиться с экспозицией.