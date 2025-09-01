В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем: подробности

Теперь в перечне значится не только полная цветовая слепота (ахроматопсия), но и ее частичные формы, а также искаженное восприятие конкретных цветов спектра. К противопоказаниям отнесли дейтераномалию и дейтеранопию, затрудняющие распознавание зеленого цвета, протаномалию и протанопию, влияющие на восприятие красного, а также тританомалию и тританопию, связанные с нарушением идентификации синего и желтого цветов.