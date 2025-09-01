В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем: подробности

В России начал действовать обновленный список медицинских противопоказаний и ограничений для управления автомобилем. Документ, подписанный председателем правительства Михаилом Мишустиным еще в апреле, привел национальные нормы в соответствие с актуальной версией Международной классификации болезней (МКБ-10).
В новый перечень вошли ранее не вчитывающиеся состояния. Впервые противопоказанием к вождению признаны общие расстройства психологического развития, куда включены аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта. Помимо этого, расширен список аномалий цветового зрения.
Теперь в перечне значится не только полная цветовая слепота (ахроматопсия), но и ее частичные формы, а также искаженное восприятие конкретных цветов спектра. К противопоказаниям отнесли дейтераномалию и дейтеранопию, затрудняющие распознавание зеленого цвета, протаномалию и протанопию, влияющие на восприятие красного, а также тританомалию и тританопию, связанные с нарушением идентификации синего и желтого цветов.
С 1 сентября в России также вступает в силу новый порядок медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Теперь промежуток между двумя продувками составляет 15−25 минут. Также установлен строгий срок для сдачи мочи на анализ — не более 30 минут после выдачи направления. Если человек не успеет, придётся сдавать кровь.
Ранее KP.RU подробно писал о том, какие изменения ждут россиян с началом осени. Среди обновлений — повышение пособия по беременности и родам для студенток, штрафы за рекламу VPN, а также обязательная предустановка RuStore на устройствах с операционными системами iOS компании Apple и HyperOS компании Xiaomi.
Кроме того, с 1 сентября в России вступит в силу закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам. С этого момента россияне по-прежнему смогут покупать сим-карты своим родственникам, но вот передавать карты друзьям или коллегам будет запрещено.
Вместе с тем начнет действовать законодательная норма, которая подразумевает запрет для работодателей уменьшать более чем на 20 процентов месячный заработок сотрудников. Это должно защитить граждан от необоснованного лишения премий и других недоплат.