В Новосибирске опубликовали фото местных звезд в их школьное время

Шура начинал учёбу в общеобразовательной школе № 110 (ныне гимназия № 12), но не завершил её. После шестого класса он покинул школу, получив справку о неполном среднем образовании. Затем артист переехал в Ригу, где прошёл обучение по программе подготовки флористов-дизайнеров и получил диплом.