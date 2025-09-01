Ричмонд
В Новосибирске опубликовали фото местных звезд в их школьное время

В детстве Дава увлекался бальными танцами, которые впоследствии сыграли важную роль в его творческой карьере.

Источник: МК-Новосибирск

Позже он окончил новосибирскую гимназию № 7.Показываем как выглядели Элджей, Павел Прилучный и Шура в школьные годы.

В честь Дня знаний СИБ. ФМ решили показать архивные фото новосибирских звёзд.

Актёр Павел Прилучный.

Павел Прилучный в детстве окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а также увлекался боксом и хореографией. Среднее образование он завершил экстерном и после этого поступил в Новосибирское государственное театральное училище.

Певец Шура (Александр Медведев).

Шура начинал учёбу в общеобразовательной школе № 110 (ныне гимназия № 12), но не завершил её. После шестого класса он покинул школу, получив справку о неполном среднем образовании. Затем артист переехал в Ригу, где прошёл обучение по программе подготовки флористов-дизайнеров и получил диплом.

Певец Митя Фомин.

Фомин учился в школе № 158, где впервые столкнулся с буллингом, а также встретил там свою детскую влюблённость в первого учителя.

Блогер Дава (Давид Манукян).

В детстве Дава увлекался бальными танцами, которые впоследствии сыграли важную роль в его творческой карьере. Позже он окончил новосибирскую гимназию № 7.

Актёр Никита Кологривый.

Скандально известный актёр учился в гимназии № 12 (ранее — школа № 110). Его одноклассники вспоминают, что Никита был жизнерадостным и неконфликтным, всегда поддерживал дружеские отношения с ребятами.

Певица Пелагея (Пелагея Ханова).

Пелагея училась в музыкальной школе при Институте имени Гнесиных в Москве и закончила школу № 1113 с углубленным изучением музыки и хореографии.

Элджей (Алексей Узенюк).

Алексей окончил новосибирскую школу № 33, где учился и его младший брат Даниил. Учителя отзывались о нём положительно, отмечая хорошие успехи в учёбе, самостоятельность и уравновешенный характер.