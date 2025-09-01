В Новосибирске опубликовали фото местных звезд в их школьное время

В детстве Дава увлекался бальными танцами, которые впоследствии сыграли важную роль в его творческой карьере. Позже он окончил новосибирскую гимназию № 7.Показываем как выглядели Элджей, Павел Прилучный и Шура в школьные годы.
В честь Дня знаний СИБ. ФМ решили показать архивные фото новосибирских звёзд.
Актёр Павел Прилучный.
Павел Прилучный в детстве окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а также увлекался боксом и хореографией. Среднее образование он завершил экстерном и после этого поступил в Новосибирское государственное театральное училище.
Певец Шура (Александр Медведев).
Шура начинал учёбу в общеобразовательной школе № 110 (ныне гимназия № 12), но не завершил её. После шестого класса он покинул школу, получив справку о неполном среднем образовании. Затем артист переехал в Ригу, где прошёл обучение по программе подготовки флористов-дизайнеров и получил диплом.
Певец Митя Фомин.
Фомин учился в школе № 158, где впервые столкнулся с буллингом, а также встретил там свою детскую влюблённость в первого учителя.
Блогер Дава (Давид Манукян).
В детстве Дава увлекался бальными танцами, которые впоследствии сыграли важную роль в его творческой карьере. Позже он окончил новосибирскую гимназию № 7.
Актёр Никита Кологривый.
Скандально известный актёр учился в гимназии № 12 (ранее — школа № 110). Его одноклассники вспоминают, что Никита был жизнерадостным и неконфликтным, всегда поддерживал дружеские отношения с ребятами.
Певица Пелагея (Пелагея Ханова).
Пелагея училась в музыкальной школе при Институте имени Гнесиных в Москве и закончила школу № 1113 с углубленным изучением музыки и хореографии.
Элджей (Алексей Узенюк).
Алексей окончил новосибирскую школу № 33, где учился и его младший брат Даниил. Учителя отзывались о нём положительно, отмечая хорошие успехи в учёбе, самостоятельность и уравновешенный характер.