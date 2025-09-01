Ричмонд
Сегодня в Иркутске ограничена продажа алкоголя

Иркутск, НИА-Байкал — 1 сентября с 08:00 до 23:00 в Иркутске действует запрет на продажу алкоголя.

Такое решение принято на основании постановления правительства региона.

Данная мера не распространяется на заведения, оказывающие услуги общественного питания, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области сегодня принимает звонки от жителей с информацией о фактах незаконной продажи алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки). Телефоны «горячей линии»: 34−25−48, 8 (950) 072−30−50.

Реализация алкоголя в дни запретов является административным правонарушением. Предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.