Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое приморцев удостоены Почетной грамоты Президента России

За особые трудовые достижения двое приморцев удостоились Почетной грамоты Президента Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента РФ награждена руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Татьяна Детковская. Татьяна Николаевна возглавляет приморское Управление Роспотребнадзора с 2018 года. За годы работы в структуре была отмечена многочисленными краевыми и федеральными наградами.

Также за большой вклад в реализацию программ по сохранению амурских тигров Почетной грамоты Президента России удостоена главный государственный таможенный инспектор отдела Экспертно-криминалистической службы — регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Владивостока Елена Цветкова.