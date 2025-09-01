Двое приморцев удостоены Почетной грамоты Президента России

Согласно документу, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента РФ награждена руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Татьяна Детковская. Татьяна Николаевна возглавляет приморское Управление Роспотребнадзора с 2018 года. За годы работы в структуре была отмечена многочисленными краевыми и федеральными наградами.