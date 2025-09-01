Ричмонд
Мужчина протаранил ворота генконсульства РФ в Сиднее, пострадал полицейский

В Сиднее неизвестный мужчина на автомобиле протаранил ворота генерального консульства России, расположенного на Фуллертон-стрит. Об этом стало известно в понедельник, 1 сентября.

Инцидент произошел после того, как водитель, остановивший машину в неположенном месте, попытался скрыться от подъехавших полицейских.

В результате действий мужчины пострадал один полицейский, получивший травму руки. 39-летний водитель был задержан на месте происшествия. Местные власти в настоящее время выясняют мотивы его поступка, передает Telegram-канал Shot.

В мае неизвестные вандалы осквернили венки, возложенные 6 мая к памятной плите на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» вблизи концлагеря Дахау в Германии. С венков, возложенных послом России Сергеем Нечаевым и представителями белорусского посольства в Мюнхене, были срезаны ленты российских и белорусских цветов.

