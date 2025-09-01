Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Пассажирам рекомендовали следить за информацией авиакомпаний.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале. Сроки действия режима пока неизвестны. Пассажирам рекомендовано следить за информацией авиакомпаний.

Этой ночью в аэропортах Волгограда и Саратова также вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорт Казани также вводился план «Ковер».