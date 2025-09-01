Дандыкин: продвижение ВС РФ ускорилось в три раза с начала года

Наступление российских войск в зоне спецоперации значительно ускорилось, сейчас ВС РФ продвигаются на 600−700 квадратных километров в месяц, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Мы выводим из строя штабы соединений, наносим удары. Это очень сильно отражается на нашем продвижении вперед, которое, как отметил министр обороны Андрей Белоусов, сейчас значительно ускорилось по сравнению с началом года. Уже в разы», — рассказал собеседник издания.
По словам Василия Дандыкина, российские военнослужащие продвигались на 200 квадратных километров в месяц в начале 2025 года. Однако сейчас показатель увеличился в три раза — до 600−700 квадратных километров.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС РФ достигли темпов наступления в ДНР, которые сравнимы с началом украинского конфликта. Он подчеркнул, что это стало возможно за счет долгой подготовки, накоплению боевого опыта и ослаблению обороны ВСУ.
При этом, как отмечал глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, сейчас российские военнослужащие продолжают безостановочное наступление почти по всей линии боевого соприкосновения.