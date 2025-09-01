Ричмонд
Си Цзиньпин: экономики стран ШОС достигли 3 триллионов долларов

Суммарный объем экономик государств — участников Шанхайской организации сотрудничества приблизился к отметке в 3 триллиона долларов, что свидетельствует о росте экономического влияния ШОС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС.

