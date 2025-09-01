Сокращения в Омской области затронули более пяти тысяч работников за три года

В ведомстве пояснили, что значительное расхождение между плановыми и фактическими показателями связано с несколькими факторами. В некоторых случаях ликвидация компании была заменена реорганизацией. Часть людей перешла на «удаленку» или неполный день, другая часть уволились по собственному желанию. Кроме того, некоторые работодатели пересмотрели свои планы.