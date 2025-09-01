Сокращения в Омской области затронули более пяти тысяч работников за три года

С начала 2022 года по август 2025-го в Омской области сократили 5586 работников. Первоначально уволить планировалось 14,5 тысячи человек. Об этом сообщил портал ngs55.ru со ссылкой на пресс-службу министерства труда региона.
Из-за сокращения штата или численности сотрудников, а также ликвидации организаций работу потеряли три года назад 1,5 тысячи человек, в 2023-м 1,4 тысячи, в 2024 году 1,1 тысячи. За неполные восемь месяцев 2025 года под сокращение попали 1586 сотрудников.
«Наибольшее число работников с 2022 года по 2025 год высвобождено в организациях сферы сельского хозяйства, обрабатывающих производств, образования, торговли, здравоохранения, государственного управления», — рассказали в министерстве.
В ведомстве пояснили, что значительное расхождение между плановыми и фактическими показателями связано с несколькими факторами. В некоторых случаях ликвидация компании была заменена реорганизацией. Часть людей перешла на «удаленку» или неполный день, другая часть уволились по собственному желанию. Кроме того, некоторые работодатели пересмотрели свои планы.
