Шведская модель Хоск оголилась на пляже и показала сочную фигуру

Топ-модель из Швеции Эльза Хоск снялась в откровенном наряде на фоте скал на пляже. И выложила снимки на своей странице в соцсети.
Перед своими подписчиками 36-летняя девушка предстала в белом открытом купальнике. Пользователи оценили ее прекрасную фигуру и рельефный пресс.
Фотосессию модель провела с распущенными волосами. Был сделан соответствующий образу макияж.
