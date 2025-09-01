Ричмонд
Шведская модель Хоск оголилась на пляже и показала сочную фигуру

Топ-модель из Швеции Эльза Хоск снялась в откровенном наряде на фоте скал на пляже. И выложила снимки на своей странице в соцсети.

Перед своими подписчиками 36-летняя девушка предстала в белом открытом купальнике. Пользователи оценили ее прекрасную фигуру и рельефный пресс.

Фотосессию модель провела с распущенными волосами. Был сделан соответствующий образу макияж.

Ранее «МК» писал, что поп-певица Анна Седокова похвасталась пышными округлостями спереди и сзади. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» поделилась горячими фото.

